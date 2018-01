GENOA, RIGONI PIACE AL CAGLIARI

28 gennaio 2018

Il Cagliari ha messo gli occhi su Luca Rigoni. Il club sardo vorrebbe il centrocampista centrale del Genoa, il cui contratto col Grifone va in scadenza a giugno e per cui dunque i rossoblu potrebbero decidere di scendere a compromessi. Il 33enne di Schio in questa stagione ha collezionato 16 presenze con due gol e due assist.