GENOA, RADU: "SOGNO IL RITORNO ALL'INTER"

01/10/2018

Reduce da due gare di fila da titolare, con due vittorie per il Genoa, Ionut Radu ha detto la sua sul proprio futuro: "All'Inter mi sono sempre sentito a casa e il mio sogno è quello di tornare, anche se non mi dispiacerebbe giocare in Premier League. Però devo mantenere i piedi per terra e prepararmi bene- le parole dell'estremo difensore a DigiSport-. Sono felice di essere stato il portiere romeno più costoso della storia, mi viene la pelle d'oca a pensarci; sono molto felice del momento che sto vivendo".