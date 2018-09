GENOA, PREZIOSI: "PIATEK AL NAPOLI? TRA NOI NESSUN AFFARE È POSSIBILE"

07/09/2018

Piatek al Napoli? I precedenti non sono incoraggianti secondo Enrico Preziosi, che cita il caso Perin. Il presiente del Genoa lo ha spiegato ai microfoni di Radio Marte: "Su Mattia il Napoli si è mosso tardi perché puntava altri profili come Leno. Poi quando si sono accorti di poterlo prendere mi hanno offerto anche più della Juventus, ma ormai era troppo tardi". Quindi per l'attaccante polacco, la strada è ancora lunga: "Siamo solo all'inizio e non ha ancora fatto nulla, ma - ha aggiunto il numero uno del Grifone - ha qualità enormi e tanto tempo ancora a disposizione. Comunque la storia ci ha dimostrato che tra Genoa e Napoli nessun affare è possibile".