GENOA, PREZIOSI: "MANDRAGORA? FORSE NE PARLEREMO GIOVEDI'"

13/06/2018

Al termine della riunione di Lega per l'accordo sui diritti televisivi, il presidente del Genoa ha parlato di Rolando Mandragora, centrocampista di proprietà della Juventus che piace molto ai rossoblu: "Incontro con la Juventus per Mandragora? In Lega abbiamo parlato di diritti tv, magari ne parleremo domani" ha dichiarato ai cronisti presenti.