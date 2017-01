GENOA, PREZIOSI: "IL PROBLEMA NON E' IL MERCATO"

22 gennaio 2017

Enrico Preziosi è deluso dal pareggio casalingo contro il Crotone. "Il problema non è il mercato o la sfortuna ma che sui calci piazzati bisogna marcare". A chi gli chiedeva spiegazioni sulle operazioni di mercato, il patron del Genoa ha risposto stizzito: "Se siete bravi prendeteli voi i giocatori. Juric? Parlo della partita non degli allenatori, cosa dirò a Juric non vengo a dirlo a voi".