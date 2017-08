GENOA, PREZIOSI: "GIOCATORI IN ECCESSO"

22 agosto 2017

Enrico Preziosi ha fatto il punto sul mercato del Genoa. "Abbiamo un eccesso di giocatori ora, visto che in rosa più di 25 non se ne possono tenere. Gli elementi fuori dal progetto tecnico troveranno altre destinazioni se non vogliono rischiare di restare ai margini. Non sarebbe un bene per la società, ma soprattutto non lo sarebbe per loro", ha detto il presidente rossoblù. Sull'accordo con l'Inter per Pellegri e Salcedo: "E' in stand-by. Valutiamo eventuali offerte e, se saranno soddisfacenti, le terremo in considerazione".