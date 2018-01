GENOA, PRESSIONE SULLA ROMA PER CASTAN

8 gennaio 2018

Secondo Tuttosport il Genoa è pronto a mettere mano al portafogli per puntellare la rosa in sede di mercato. Il primo nome è quello di Leandro Castan, sempre più vicino al Grifone: la società rossoblù è in contatto con la Roma per valutare al meglio le condizioni fisiche del difensore brasiliano, tormentato da infortuni nel corso delle ultime stagioni. Una volta conclusa l'operazione, Preziosi potrà dedicarsi alle uscite per un rimediare un tesoretto: sul piede di partenza ci sono Lazovic, Gentiletti, Galabinov e Centurion.