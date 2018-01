GENOA: PRESO EL YAMIQ, TORNA HILJEMARK

29 gennaio 2018

Il Genoa rinforza la difesa e lo fa con il classe 1992 Jawad El Yamiq, duttile centrale che può ricoprire anche il ruolo di mediano. La trattativa con il Raja Casablanca sembrerebbe essere andata a buon fine e il 25enne marocchino costerà al club rossoblù circa un milione di euro, per firmare un contratto fino al 2021. Dovrebbe, inoltre, tornare ad allenarsi oggi con il Genoa anche Oscar Hiljemark, nella prima parte di stagione in prestito al Panathinaikos in Grecia e tornato alla base.