GENOA, PIACCIONO TAIDER E HILJEMARK

5 gennaio 2018

Per il Genoa il primo obiettivo sul mercato per rinforzare la squadra è un centrocampista. Dopo i sondaggi per Acquah del Torino adesso il club rossoblù – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – valuta i profili di Taider del Bologna e di Hiljemark del Panathinaikos. Possono avere tempi diversi le manovre per la difesa, con i primi approcci con la Roma per Castan impostati pensando già a giugno. In uscita restano da valutare le posizioni di Lazovic e Centurion.