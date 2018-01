GENOA, PERINETTI: "PELLEGRI? NON POTEVAMO TRATTENERLO"

28 gennaio 2018

Si torna a parlare di Pellegri e lo fa il Ds del Genoa, Giorgio Perinetti, ai microfoni di Premium Sport: "Non bisogna rassegnarsi ma capire qual è il momento del nostro calcio. Non potevamo trattenere un giocatore fortissimo del vivaio ma Milan, Inter, Juve e Napoli hanno problemi a prenderselo. L’operazione dimostra che abbiamo giovani bravi e che il sistema deve riequilibrarsi per impedire che questi, abbandonino l’Italia".