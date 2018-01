GENOA, PERINETTI GELA LA JUVE: "PELLEGRI RESTA QUI"

15 gennaio 2018

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è tornato a parlare del futuro di Pietro Pellegri sulle pagine de Il Secolo XIX. L'attaccante classe 2001 è uno dei giovani osservati con interesse dalla Juventus, che si è mossa fin dalla scorsa stagione per uno dei migliori prodotti del calcio italiano. “Su Pellegri è tutto fermo, Pietro resta qui, non si muove. Continuerà a crescere con noi, appena sarà possibile troverà di nuovo spazio per giocare. E farà vedere quello di cui è capace" ha detto Perinetti.