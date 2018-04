GENOA, PEPITO ROSSI TORNA NEGLI USA?

2 aprile 2018

I problemi fisici restano la costante della carriera di Pepito Rossi: proprio per questo motivo il Genoa potrebbe decidere di non rinnovare l’accordo con l’attaccante italoamericano, nonostante l’esistenza di un’opzione che prevede il rinnovo a circa 1,5 milioni. Secondo alcune indiscrezioni, per l’attaccante potrebbero riaprirsi piste americane, come quella del New York Fc, ex squadra di Andrea Pirlo.