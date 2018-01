GENOA, OFFERTA PER IL DIFENSORE POLACCO JACH

2 gennaio 2018

Il Genoa guarda in Polonia per puntellare la difesa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, lo Zaglebie Lubin ha rifiutato la prima offerta del Grifone per Jaroslaw Jach. Il club polacco ha ritenuto troppo bassa la proposta dei genoani. Sul difensore centrale ci sono anche alcuni club della Bundesliga e il Philadelphia Union, formazione di MLS.