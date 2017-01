GENOA: NO A 18MLN PER SIMEONE

26 gennaio 2017

Il buon avvio di campionato di Giovanni Simeone non è passato inosservato in Spagna dove due squadre, e più precisamente Siviglia e Villarreal, si sono fatte avanti con il Genoa per provare a portare in Liga il giovane attaccante. Per il figlio del Cholo sono stati messi sul piatto 18 milioni, cifra non considerata adeguata da Enrico Preziosi che ha per il momento rispedito al mittente le avances per il suo gioiellino.