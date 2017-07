GENOA, NEL MIRINO ZAPATA E RANOCCHIA

30 luglio 2017

Il Genoa è a caccia di un difensore centrale esperto per rinforzare la retroguardia. E il presidente Preziosi guarda a Milano per trovare il profilo giusto. Nel mirino l’interista Andrea Ranocchia, che però preferirebbe il ritorno in Premier League, e il milanista Cristian Zapata per il quale il problema è relativo all’alto ingaggio del colombiano.