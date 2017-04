GENOA, MANDORLINI RESTA IN SELLA

3 aprile 2017

Nonostante la pesantissima sconfitta contro l'Atalanta, Andrea Mandorlini resta, almeno per il momento, alla guida del Genoa. La posizione del tecnico rossoblù resta in bilico, ma il presidente Preziosi non ha intenzione di cambiare allenatore. Resta in ogni caso in preallarme Juric, che potrebbe essere richiamato nel caso in cui la squadra dovesse continuare nella sua striscia negativa. Tra i papabili per la sostituzione c'è anche Cristian Stellini, attuale tecnico della Primavera.