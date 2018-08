GENOA, LAZAAR PER SOSTITUIRE LAXALT

17/08/2018

Corsa contro il tempo in casa Genoa per potersi regalare il sostituto di Laxalt, dopo la cessione dell'uruguaiano al Milan i rossoblù dovranno agire in tempi brevissimi: secondo quanto riportato da Tuttosport il primo obiettivo di mercato sarebbe Lazaar, ex del Palermo e attualmente al Newcastle che tornerebbe volentieri in Italia.