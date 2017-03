GENOA, LAXALT IN USCITA: PER 12 MILIONI PUÒ PARTIRE

15 marzo 2017

Stando a quanto rivela tuttomercatoweb.com, il Genoa avrebbe ricevuto molte richieste per l'esterno uruguaiano Diego Laxalt. Già nella scorsa sessione di gennaio l'ex Inter sarebbe potuto partire ma le offerte non erano congrue a quanto chiesto dal club genoano. Il presidente Preziosi ha fatto sapere alle pretendenti che il giocatore non partirà per meno di 12 milioni di euro.