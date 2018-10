GENOA, L'AGENTE DI PIATEK: "SU DI LUI TANTI RIFLETTORI"

01/10/2018

"Su di lui ci sono tanti riflettori accesi, c'è pressione e invece bisogna lasciarlo lavorare tranquillo evitando tutta una serie di distrazioni". Così Szymon Pacanowski, agente dell'attaccante del Genoa e rivelazione della Serie a, Krzysztof Piatek. Con 8 gol in 6 partite di campionato, in Europa nessuno ha fatto come il 23enne attaccante polacco da qualcuno già ribattezzato il nuovo Lewandowski. "E' un momento davvero straordinario per Krzys, è in grande forma e sta facendo cose eccezionali", aggiunge l'agente. "Propio perché si tratta di un periodo cosi performante per Krzysztof, vogliamo che Piatek possa solo concentrarsi sul suo momento", conclude.