GENOA, L'ADDIO DI CRISCITO ALLO ZENIT È SOLO QUESTIONE DI TEMPO

26 gennaio 2018

Resta sempre Domenico Criscito la prima scelta per la difesa in casa Genoa. I rossoblù lavorano per riportare il terzino nell’immediato o a giugno, quando si libererà dallo Zenit per la fine del contratto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport le voci dalla Russia parlano di un rifiuto da parte di Criscito alla proposta di rinnovo aprendo a un ritorno in Italia. In uscita invece potrebbe esserci Aleandro Rosi, che ha già detto di no a Verona e Spal in attesa di offerte dalla Spagna.