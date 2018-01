GENOA, L’ADDIO DI RIGONI PRIMA DI CHIUDERE PER BESSA

31 gennaio 2018

Mancano solo i dettagli per il passaggio di Luca Rigoni dal Genoa al Cagliari. Le riunioni tra le parti hanno dato esito positivo e – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – il passaggio verrà ufficializzato oggi. L’addio di Rigoni sarebbe la premessa per il club rossoblù per poter virare con decisione su Daniel Bessa in uscita dal Verona.