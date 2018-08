GENOA, KRAGL ALTERNATIVA A LAZAAR

16/08/2018

Giorgio Perinetti vuole regalare a Ballardini il sostituto di Laxalt. Se nelle scorse ore il nome in cima alla lista dei possibili acquisti per la fascia era il marocchino Achraf Lazaar, sul taccuino della dirigenza rossoblu è finito anche Oliver Kragl. In forza al Foggia, il 28enne piace molto al Grifone che sarebbe pronto a virare sul tedesco nel caso in cui la pista Lazaar non dovesse concretizzarsi.