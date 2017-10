GENOA, JURIC: "SERVE UNA PUNTA? NO, DEVE TORNARE IN FORMA LAPADULA"

29 ottobre 2017

La sconfitta contro la Spal ha messo in evidenza le difficoltà del Genoa in fase offensiva, ma Ivan Juric non ha intenzione di chiedere un altro attaccante alla società per gennaio. L'allenatore rossoblù, alla domanda sulla necessità di acquistare un nuovo attaccante, ha risposto: "Abbiamo perso per tanto tempo Lapadula, che ancora non è nella condizione migliore".