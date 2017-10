GENOA, JURIC: "IL MIO FUTURO? NON CI PENSO"

29 ottobre 2017

La sconfitta contro la Spal relega il Genoa al penultimo posto e la panchina di Ivan Juric è a serio rischio. "Derby decisivo per il mio futuro? Non devo pensare a queste cose. Con questa classifica ogni sfida diventa decisiva. Non mi interessa se dovesse essere l’ultima spiaggia, conta solo il gruppo e mi preoccupo solo dei miei ragazzi".