GENOA, JURIC: "SIMEONE ANDRA' VIA"

24 luglio 2017

E' lo stesso Ivan Juric ha confermare in conferenza stampa che il futuro di Simeone sarà lontano da Marassi: "Credo che Simeone andrà via davanti all'offerta giusta. Questo è il piano. Se poi dovesse restare, per la felicità di tutti, a me andrebbe benissimo. Giovanni diventerà un top player, ne sono convinto. Cresce di giorno in giorno, ha gamba e capacità: chi lo acquista fa un grande affare".