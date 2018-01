GENOA: JOSÈ MAURI PER LA MEDIANA, DIFFICILE LOCATELLI

19 gennaio 2018

Genoa molto attivo sul mercato. Dopo aver chiuso per le cessioni di Centurion al Racing Avellaneda e Ricci al Crotone, adesso i rossoblù stanno pensando di cedere Rigoni, che non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo. Il centrocampista, si legge sulla Gazzetta, piace a Montreal e Toronto in Canada. Per quanto riguarda i possibili rinforzi, nel mirino del grifone è finito Cristian Romero del Belgrano, mentre a centrocampo il Milan vorrebbe dare in prestito Josè Mauri, ma i rossoblù vorrebbero Locatelli.