GENOA, INTERESSANO SANDRO E PINAMONTI

13/06/2018

Il Genoa è molto attivo sul mercato: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoblù sarebbero in pole position per il brasiliano Sandro, che ha fatto benissimo al Benevento da gennaio e ora è rientrato all’Antalyaspor dopo il mancato riscatto dai turchi. A breve nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro con l’Inter per un affare che potrebbe portare in rossoblù Emmers, il portiere Radu e anche il gioiellino Pinamonti, tutti con il diritto di riacquisto per l’Inter nelle prossime stagioni.