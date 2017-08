GENOA: IN ARRIVO CALLEGARI

28 agosto 2017

Operazione di mercato per il Genoa che ha praticamente chiuso con i francesi del Psg per l'arrivo del centrocampista Lorenzo Callegari. Il giovane d'origine italiana era stato inseguito a lungo durante il mercato di gennaio ma l'affare non era andato in porto. L'accordo, salvo sorprese, verra' ratificato nei prossimi giorni e prevede il passaggio del calciatore alla corte di Juric in prestito con diritto di riscatto a favore del Genoa e contro-riscatto per i parigini.