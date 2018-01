GENOA: HILJEMARK E ACQUAH LE ALTERNATIVE A LOCATELLI

12 gennaio 2018

Il Genoa ha individuato il suo obiettivo numero uno per il centrocampo: dal Milan potrebbe presto arrivare Locatelli a conclusione di una corte serrata da parte del club rossoblù. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista, a caccia di un maggior minutaggio in campionato, avrebbe dato il suo consenso al trasferimento e la risposta dei rossoneri alla richiesta del prestito secco dovrebbe arrivare a giorni. Le alternative, in caso di rifiuto, sono Hiljemark dal Panathinaikos e Acquah dal Torino.