GENOA, FARI PUNTATI SULL'ARGENTINO PAZ

11 gennaio 2018

Il Genoa è a caccia di rinforzi e i reparti che più necessitano di qualche ritocco sono la difesa e il centrocampo. In mediana, in particolare, i rossoblù hanno individuato in Manuel Locatelli del Milan la pedina ideale da mettere a disposizione del tecnico Ballardini. Per quanto riguarda la difesa, invece, Nehuen Paz del Newell’s Old Boys è la prima scelta: l’argentino, classe 1993, potrebbe arrivare già in questa finestra di mercato invernale.