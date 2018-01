GENOA E VERONA, POSSIBILE SCAMBIO RIGONI-ROMULO

25 gennaio 2018

Resta caldissimo l’asse di mercato tra Genoa e Verona, dopo le insistenti voci su Daniel Bessa, prossimo all’approdo in Liguria. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoblù avrebbero chiesto ai veneti informazioni su Romulo: l’idea è quella di mettere in atto uno scambio con Luca Rigoni. Resta invece in stand-by l’ipotesi relativa all’altra operazione che dovrebbe coinvolgere Gentiletti e Caracciolo.