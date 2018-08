GENOA, CONTINUA IL PRESSING DELLO SPORTING LISBONA PER LAPADULA

30/08/2018

Dopo Sturaro, lo Sporting Lisbona potrebbe assicurarsi un altro giocatore italiano: secondo il Secolo XIX, infatti, i lusitani continuano a far pressing sul Genoa per Gianluca Lapadula, attaccante in uscita dai rossoblù. Alla finestra ci sarebbero comunque altre società europee, fra cui il Galatasaray e l'Angers, mentre le ipotesi spagnole ventilate negli scorsi giorni sembrano decisamente più complicate.