GENOA, CENTURION HA FIRMATO

28 luglio 2017

Ricardo Centurion è un giocatore del Genoa. Il fantasista argentino ha firmato con il club rossoblu per i prossimi 4 anni e l'ha annunciato dal suo profilo Instagram. Un ritorno per lui visto che aveva indossato la maglia del Genoa nella stagione 2011-12 collezionando dodici presenze. Si è chiusa così una telenovela durante diversi giorni. Prima l'argentino era arrivato in Italia per sottoporsi alle visite mediche con il club genovese poi la retromarcia per tornare in Argentina e firmare col Boca Juniors. Ora dopo la frenata col club sudamericano, Centurion ha deciso di accettare nuovamente l'offerta del Genoa che aveva già trovato un intesa con il San Paolo per cinque milioni di euro.