GENOA, CENTURION CI RIPENSA E TORNA ROSSOBLU

27 luglio 2017

Ricardo Centurion torna al Genoa. L'argentino era già arrivato in Italia salvo ripensarci e tornare in patria (per firmare con il Boca) nonostante il Grifone avesse trovato l'intesa con il San Paolo per 5 milioni. Ora un nuovo dietrofront e la decisione finale di approdare in rossoblu. Il fantasista sudamericano è atteso in Italia per la firma.