GENOA CAOS, MANDORLINI RISCHIA

2 aprile 2017

Il presidente Preziosi al termine del match perso 5-0 in casa contro l'Atalanta ha raggiunto gli spogliatoi per un breve consulto con tecnico e squadra. La posizione di Mandorlini non sembra saldissima anche se in realtà il numero uno del Genoa ha piuttosto ipotizzato un suo addio. Pronto eventualmente per la panchina a rientrare Juric.