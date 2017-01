GENOA, CALLEGARI DAL PSG

25 gennaio 2017

Un altro giovane della 'cantera' del Paris Saing-Germain sta per essere ceduto in prestito per andare a fare esperienza. In questo caso si tratta di Lorenzo Gallegari, 18enne centrocampista di chiare origini italiane. Secondo quanto scrive l'Equipe il Psg avrebbe trovato un accordo con il Genoa per la cessione del giocatore in prestito con diritto di riscatto per un anno e mezzo. Il tutto dovrebbe essere formalizzato nelle prossime ore. Il club francese dovrebbe comunque mantenere il controllo sul giocatore, attraverso una opzione sul riacquisto.