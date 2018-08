GENOA, C'E' L'EREDE DI LAXALT: LAZAAR

15/08/2018

Achraf Lazaar è il nome giusto in casa Genoa per sostituire il partente Diego Laxalt che è virtualmente un calciatore del Milan. Il 26enne nativo di Casablanca, che ha già giocato in Italia con le maglie di Varese, Palermo e Benevento, è attualmente al Newcastle in Premier League. Con un piccolo indennizzo Lazaar si potrebbe facilmente liberare dal club guidato da Rafa Benitez.