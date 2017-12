GENOA, BLINDATI PERIN E LAPADULA

22 dicembre 2017

Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti respinge al mittente le voci di mercato attorno a Lapadula e Perin. "Noi non vogliamo perdere i giocatori migliori - ha spiegato a Primocanale -. Per Perin lo capirò se vorrà ambire alle coppe, è più che logico che abbia ambizioni.erò parliamo di futuro, non certamente di adesso". "Era fuori forma ma adesso ha recuperato la condizione. Oddo voleva venire qui per allenarlo. E invece si terrà i suoi", ha poi aggiunto parlando invece di Lapadula.