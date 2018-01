GENOA, BESSA DOPO LE VISITE: "FELICE DI ESSERE QUI"

31 gennaio 2018

Daniel Bessa ha ssotenuto le visite mediche con il Genoa nel pomeriggio e da domani sarà aggregato al gruppo per poi prendere parte alla trasferta di Roma contro la Lazio. L'ormai ex Verona arriva al Grifone in prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto. "Felice di essere qui" ha detto il centrocampista brasiliano.