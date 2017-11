GENOA: "NON ABBIAMO MAI PENSATO A IACHINI"

31 ottobre 2017

Il Genoa ha confermato Juric sulla propria panchina e in un comunicato ufficiale ha voluto fare chiarezza su uno dei nomi accostati al club nelle ultime ore, quello di Beppe Iachini: "In relazione a fantasie di stampa, con il peso specifico di autentiche barzellette nel 'circo' mediatico, il Genoa Cricket and Football Club comunica di non aver mai pensato a, ne’ interpellato il sig. Giuseppe Iachini".