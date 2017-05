GASPERINI: "VOGLIAMO RINFORZARE LA SQUADRA"

13 maggio 2017

Dopo il pari col Milan, Gasperini ha parlato a Premium Sport della sua Atalanta: "Cè la volontà di costruire qualcosa di importante. L’Atalanta è una società sana, ha acquistato lo stadio, ha un grandissimo settore giovanile e continuerà a puntare sui giovani, senza disdegnare di rinforzare la squadra. L’ideale sarebbe trovare altri giocatori come Gomez da mettere in altri reparti per migliorare la squadra".