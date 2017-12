GASPERINI: "SE KESSIE NON PIACE..."

24 dicembre 2017

Franck Kessié non sta convincendo al Milan e il suo ex allenatore all'Atalanta ha lanciato una provocazione ai rossoneri dopo la vittoria a San Siro. "Kessié involuto? Se non vi piace, - ha dichiarato ironico il tecnico nella conferenza stampa post gara - ce lo riprendiamo...". "È un giovane con qualità importanti, - ha aggiunto - che non ha ancora finito il suo percorso di crescita"