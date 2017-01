GASPERINI: "FINORA MERCATO SOLO IN USCITA"

15 gennaio 2017

L'allenatore dell'Atalanta ha spiegato che il mercato non può essere fatto solo in uscita: "L'inserimento di nuovi giovani ora che è andato via Gagliardini dipende dalle scelte di questo mercato, che finora è stato solo in uscita. Se l'obiettivo è rimanere alti in classifica - ha detto a Sky Sport - ragazzi di diciotto anni non ce lo possono garantire, se invece l'obiettivo è quello di rilanciare giocatori che sono sicuramente molto bravi, ma anche molto giovani, senza nessun assillo di classifica, questo diventa fattibile".