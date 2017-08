GASPERINI: "SPINAZZOLA PUÒ TORNARE ALLA JUVE"

12 agosto 2017

"Ultimamente ci sono situazioni in cui sono i calciatori a decidere, insieme alle persone che ruotano loro attorno. Spinazzola sa come la penso e mi dispiace per lui". Gian Piero Gasperini sceglie il dopopartita dell'amichevole con il Venezia per commentare il caso di calciomercato legato all'esterno, convocato giovedì per Valencia ma non partito la mattina dopo con i compagni perché ormai vicino al rientro alla Juve dal prestito biennale: "Nel calcio capita che un allenatore faccia dei piani, poi bisogna chiedere alle società - spiega il tecnico dell'Atalanta -. Comunque era un'eventualità che avevo previsto".