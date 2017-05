GANDINI: "SPALLETTI VIA? ALTERNATIVE PRONTE"

15 maggio 2017

A Roma tiene sempre banco il futuro di Luciano Spalletti con l'ipotesi di un addio niente affatto remota: "Stiamo già pensando ad altre soluzioni, la società non si farà trovare impreparata" ha detto Umberto Gandini a Radio anch'io sport. "Noi siamo d'accordo con Spalletti di sederci a un tavolo a fine campionato e definire i progetti futuro. Se lui resta con noi, come ci auguriamo, benissimo. Se sceglierà altre strade, avremo le soluzioni pronte. Stiamo già pensando a possibili soluzioni. Non siamo abituati a farci trovare impreparati" ha spiegato l'ad della Roma.