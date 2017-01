GALLIANI: "NESSUN CONTATTO CON LA JUVE PER DE SCIGLIO"

13 gennaio 2017

Adriano Galliani ha smentito contatti con la Juventus per Mattia De Sciglio: "Non ho mai parlato con la Juventus per De Sciglio, ha un contratto di 18 mesi, abbiamo tutto il tempo. Rinnovo? Voi lo sapete benissimo, il Milan è un periodo...", ha detto l'ad rossonero che poi ha ribadito che quello del Milan sarà un mercato a costo zero. "Ci sono dei contratti fra potenziali venditori e acquirenti, la cifra dev'essere zero".