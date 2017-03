GALLIANI: "GIGIO MOLTO LEGATO AL MILAN"

14 marzo 2017

Dopo il gesto di Donnarumam alla fine della gara con la Juve, Galliani ha "blindato" a suo modo Gigio. "Mi ha fatto piacere il suo gesto di baciare la maglia - ha spiegato -. Donnarumma è molto legato al Milan, è un grande giocatore. L'unica cosa che non capisco è questa: quando una squadra ha un grande attaccante è una grande squadra, quando uno ha un grande portiere è la stessa cosa. Non ci sono differenze se uno gioca davanti o in porta".