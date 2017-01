GALLIANI: "DEUFELOU? NO ALL'OBBLIGO DI RISCATTO"

18 gennaio 2017

Fuori da casa Milan, Adriano Galliani ha fatto il punto sulla trattativa Deulofeu. "Questo affare non si sta né complicando né semplificando. Le posizioni sono molto semplici: noi proponiamo un prestito secco o un prestito con diritto, loro chiedono un prestito con obbligo - ha spiegato l'a.d. rossonero -. A causa degli impegni contrattuali non possiamo fare questo tipo di operazioni. Partire per la Spagna? Son pronto a tutto, ma l'unica cosa alla quale non sono pronto è a un prestito con obbligo".