GALLIANI: "HONDA RESTA FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE"

24 febbraio 2017

Niente Mls per Honda, almeno non subito. È Adriano Galliani, ai microfoni di Premium Sport, a blindare il giapponese: "Honda resta al Milan fino al termine della stagione, non si muove. Non so chi metta in giro queste voci, siamo d'accordo con l'allenatore e anche con la cordata cinese".