GALATASARAY: "LAVORIAMO AL RITORNO DI ARDA TURAN"

8 agosto 2017

"Arda è un tifoso del Galatasaray, ama davvero il Club e potrebbe tornare a giocare per noi ancora una volta". Lo ha detto il presidente del Galatasaray Dursun Ozbek nel corso di una conferenza stampa. "La sua unica possibilità di giocare in Turchia è qui, speriamo che finisca la sua carriera al Galatasaray. Stiamo lavorando sul suo trasferimento", ha aggiunto. Arda Turan è ormai ai margini del Barcellona ed in attesa di trovare una sistemazione.